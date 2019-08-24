ИА «Ореанда-Новости». Перед началом осени специалисты рассказали о сезонных продуктах, которые помогут укрепить иммунитет, пишет «МК».



Так, эксперты советуют обратить внимание на картофель, в котором много калия. Калий участвует в регуляции уровня жидкостей, давления и нервной системы, при его недостатке могут возникать как физические, так и психические нарушения.



Не стоит забывать и о тыкве. Мужчинам этот овощ полезен для предстательной железы, а женщинам помогает к защите от заболеваний молочных желёз. Кроме того, в тыкве много витаминов групп B, K, C, E, PP и A.



Осенние яблоки также полезны для здоровья. Их употребление делает крепче иммунную защиту организма, улучшает пищеварение, очищает от токсинов.