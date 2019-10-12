ИА «Ореанда-Новости». Специалисты объяснили, какие продукты помогут подавать аппетит и сохранить фигуру, пишет издание «Актуальные новости».



Так, например, яйца богаты белком, который легко усваивается. Поэтому достаточно их съедать на завтрак или обед, чтобы долго чувствовать сытость. Примечательно, что при чувстве голода рекомендовано немного темного шоколада, это позволит сократить объёмы потребляемых за день калорий на 10%.



Помогут при похудении и яблоки, а также перец чили – в нём есть капсаицин, который подавляет голод. Не стоит забывать и об авокадо – в этом овоще много растительного жира, насыщающего желудок.