07.05.2019, 12:30
Диетологи рассказали, какие продукты не надо есть на завтрак
ИА «Ореанда-Новости». Врач-диетолог Надежда Степанова отмечает, что на завтра не следует есть продукты, которые раздражают желудок.
Так, утром следует воздержаться от копчёных и пряных продуктов. Кроме того, нельзя пить апельсиновый сок, воду с лимоном и другие кислые напитки. Диетолог советует отказаться от сладостей на завтра, потому что они поднимают уровень сахара. Врач также советует быть осторожнее с кофе, так как он раздражает желудок.
Из тех продуктов, которые надо есть на завтрак, диетолог указала каши на молоке, цельнозерновой хлеб, овощи, творог, яйца или нежирное мясо.
Так, утром следует воздержаться от копчёных и пряных продуктов. Кроме того, нельзя пить апельсиновый сок, воду с лимоном и другие кислые напитки. Диетолог советует отказаться от сладостей на завтра, потому что они поднимают уровень сахара. Врач также советует быть осторожнее с кофе, так как он раздражает желудок.
Из тех продуктов, которые надо есть на завтрак, диетолог указала каши на молоке, цельнозерновой хлеб, овощи, творог, яйца или нежирное мясо.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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