Так, утром следует воздержаться от копчёных и пряных продуктов. Кроме того, нельзя пить апельсиновый сок, воду с лимоном и другие кислые напитки. Диетолог советует отказаться от сладостей на завтра, потому что они поднимают уровень сахара. Врач также советует быть осторожнее с кофе, так как он раздражает желудок.Из тех продуктов, которые надо есть на завтрак, диетолог указала каши на молоке, цельнозерновой хлеб, овощи, творог, яйца или нежирное мясо.