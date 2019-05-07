ИА «Ореанда-Новости». Врач-диетолог Надежда Степанова отмечает, что на завтра не следует есть продукты, которые раздражают желудок.

Так, утром следует воздержаться от копчёных и пряных продуктов. Кроме того, нельзя пить апельсиновый сок, воду с лимоном и другие кислые напитки. Диетолог советует отказаться от сладостей на завтра, потому что они поднимают уровень сахара.  Врач также советует быть осторожнее с кофе, так как он раздражает желудок.

Из тех продуктов, которые надо есть на завтрак, диетолог указала каши на молоке, цельнозерновой хлеб, овощи, творог, яйца или нежирное мясо.