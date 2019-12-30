ИА «Ореанда-Новости». Диетологи из Индии рассказали, какие продукты нужно регулярно употреблять и держать в холодильнике, пишет «МК».



Так, специалисты прежде всего советуют не забывать о фруктах и овощах, так как в них много клетчатки, которая полезна для кишечника.



Сложные углеводы можно получить из моркови, огурцов или кабачков. При этом важно исключить источники простых углеводов, вроде сахара и белой пшеничной муки. Диетологи также отмечают, что яблоки и виноград помогут нормализовать давление.



Не стоит забывать и о молочных продуктах, только специалисты советуют предпочесть варианты с низкой жирностью.