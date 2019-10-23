Так, при борьбе с лишним весом самыми полезными будут супы на овощном или рыбном бульоне. Можно также использовать нежирное мясо, индейку или курицу.Не стоит злоупотреблять рассольником, борщом или щами, так как эти супы являются достаточно жирными. Более того, вместо копченостей и морепродуктов лучше сделать бульон на грибах или моркови, дабы снизить калорийность блюда. Диетологи также советуют убрать из рациона бульонные кубики и быстрорастворимые супы.