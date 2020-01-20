ИА «Ореанда-Новости». Специалисты рассказали, какие фрукты помогут заменить в рационе сахар, пишет «МедикФорум».



Так, конфеты и пирожные рекомендуется заменять арбузом. Сахара в нём мало, но зато много железа. Стоит обратить внимание и на сливы, в которых много антиоксидантов. Также, если одолело желание съесть что-то сладкое, врачи советуют съесть апельсин. Этот фрукт богат витамином С, а вот содержание сахара в одном апельсине небольшое – всего 12 граммов.



Эксперты также советуют не забывать о киви, в одной штуке которого около 6 граммов сахара.