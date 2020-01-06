ИА «Ореанда-Новости». Специалисты рассказали о полезных качествах продуктов, которые раньше считались вредными, пишет газета La Vangardia.



Так, первыми в списке идут яйца. Их раньше считали вредными из-за холестерина. Диетологи напомнили, что одно яйцо содержит 80 килокалорий, но может быстро насытить, так как в нём много белка.



Специалисты отмечают, что с недавних пор все продукты животного происхождения стали попадать в «чёрные списки» экспертов по питанию из-за насыщенных жирных кислот и холестерина. Это касается и молочных продуктов. Диетологи отмечают, что в молоке много кальция и белка.



По мнению диетологов, пора перестать считать вредным и чистое какао. Специалисты рекомендуют смешать ложку какао и йогурт, чтобы получить вкусный и полезный десерт.