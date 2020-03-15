ИА «Ореанда-Новости». «Низкокалорийные» сахарозаменители не помогут в похудении, заявили учёные.

Испанские диетологи выяснили, что использование заменителей вместе сахара не поможет похудеть. Создатели проекта SinAzucar.org, в переводе с испанского означает «без сахара», экспериментальным путём определили, что большинство сахарозаменителей безопасны. Но при условии умеренного употребления в лечебных целях или для постепенного отказа от сахара. Однако похудеть при таком режиме питания не получится, нужно придерживаться диеты.

Все заменители сахара, в том числе стевия, являются результатом химических реакций. Для организма созданные искусственным путём продукты не несут пользы.

Диетологи советуют не тешить себя иллюзиями, а контролировать потребление сахорозаменителей, постепенно отказываясь от сахара совсем.