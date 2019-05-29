Новый состав ВАК выбран незаконно, заявил сооснователь "Диссернета" Андрей Заякин.Распоряжение правительства России от 22 мая 2019 года нарушает это правило, говорит Заякин. Этим документом утверждается новый состав ВАК, в который входит 139 человек, из которых 84 образуют Президиум комиссии. Сооснователь "Диссернета" заявляет о том, что некоторые избранные члены ВАК не соответствуют этому критерию. Как например, председатель комиссии Владимир Филиппов.Так недавно стало известно, что из состава ВАК пропал Михаил Гельфанд, другой сооснователь "Диссернета". Причиной исключения инициаторы видят в том, что Гельфанд выступил за лишение учёной степени главы российского культурного ведомства Владимира Мединского. Примечательно, что и другие члены ВАК, придерживающиеся такого же мнения, не вошли в новый состав комиссии. Основная цель обращения в суд "Диссернета" заключается в том, чтобы отменить принятый правительством акт. Вместе с тем, активисты не настаивают на включение в состав комиссии тех людях, которые сам "Диссернет" считает достойными, таким образом, премьер-министр России Дмитрий Медведев вправе самостоятельно заниматься формированием состава Высшей аттестационной комиссии, если принятые члены будут соответствовать положению ВАК.Деятельность "Диссернета" заключается в проведении общественных экспертиз защищённых кандидатских и докторских диссертаций.