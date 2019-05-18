18.05.2019, 13:07
Дневной сон поможет снизить риски инфаркта и инсульта
ИА «Ореанда-Новости». Учёные заявили, что сон днём снижает риски инфаркта и инсульта и в целом полезен длля здоровья.
Специалисты из Американского колледжа кардиологии провели исследование, которое показало пользу дневного сна для сердечно-сосудистой системы. Учёные заявили, что риски инфаркта и инсульта становятся существенно ниже, поскольку артериальное давление приходит в норму.
Отмечается, что препараты от гипертонии сбивают показатель артериального давления на 7 миллиметров ртутного столба, тогда как дневной сон снижает его в среднем на 5 мм.
Специалисты из Американского колледжа кардиологии провели исследование, которое показало пользу дневного сна для сердечно-сосудистой системы. Учёные заявили, что риски инфаркта и инсульта становятся существенно ниже, поскольку артериальное давление приходит в норму.
Отмечается, что препараты от гипертонии сбивают показатель артериального давления на 7 миллиметров ртутного столба, тогда как дневной сон снижает его в среднем на 5 мм.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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