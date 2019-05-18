Специалисты из Американского колледжа кардиологии провели исследование, которое показало пользу дневного сна для сердечно-сосудистой системы. Учёные заявили, что риски инфаркта и инсульта становятся существенно ниже, поскольку артериальное давление приходит в норму.Отмечается, что препараты от гипертонии сбивают показатель артериального давления на 7 миллиметров ртутного столба, тогда как дневной сон снижает его в среднем на 5 мм.