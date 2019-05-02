ИА «Ореанда-Новости». Университет Кембриджского колледжа уволил научного сотрудника после того, как его в исследовательских работах усмотрели связь с ультраправыми экстремистскими идеями.

Колледж Св. Эдмунда прекратил трудовые отношения с доктором Ноем Карлом после того, как его коллеги и студенты призвали провести расследование научной деятельности преподавателя. Более тысячи человек подписали открытое письмо, обвинив доктора Карла в создании «расистской лженауки». Обвинения в «разжигании расовой ненависти» на доктора Карла после его выступления на Лондонской конференции, в ходе которого учёный прибегал к постулатам евгеники, утверждая взаимосвязь совершённых преступлений в Великобритании с этническим происхождением определённых групп мигрантов.

Дэкан колледжа Мэтью Балок, комментируя решение об увольнении сотрудника, отметил, что «существует серьёзный риск, что работа доктора Карла может привести к тому, что колледж будет использоваться в качестве платформы для продвижения взглядов, которые могут разжечь расовую или религиозную ненависть».

Тем не менее, многие преподаватели колледжа поддержали доктора Карла и обвинили учебное заведение в неспособности защитить свободу слова. Так, профессор политики в Университете Кента Мэтью Гудвин, написал в Твиттере: «Академическая свобода - это хорошо, но только если вы не работаете над чем-то по настоящему «проблемным».