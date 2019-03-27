ИА «Ореанда-Новости» Президент США Дональд Трамп дал указание НАСА отправить астронавтов на Луну в течение 5 лет. Он сказал, что нужно добиться этого «любыми средствами». Если это произойдет, американцы станут первыми, кто высадится на спутнике Земли в XXI веке.

Высадка российских космонавтов на Луне запланирована на 2031 год. В 2032 году туда должна быть отправлена техника для «апробации средств передвижения по поверхности». В 2034 году должно начаться строительство российской базы на Луне.