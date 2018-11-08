ИА «Ореанда-Новости» Люди, проживающие на территории Монголии, тысячелетиями употребляли молочные продукты, не смотря на непереносимость лактозы. Как им это удавалось, выяснили германские учёные из йенского научного института MPI-SHH.

Более 3 тысяч лет назад стада лошадей, овец, коров и яков паслись в степях Монголии. Люди почитали животных так же, как своих собратьев, даже захоронения ставили рядом со своими. Передовой анализ останков зубов показал, что древние монголы доили своих коров и употребляли их молоко точно так же, как делают это в современном обществе.

Большинство людей в мире теряют способность переваривать лактозу после взросления. Но среди скотоводов культура, история и ДНК шли рука об руку. Мутации, которые позволяли людям переваривать молоко, - способность, известная как переносимость лактозы, - дали бы своим носителям преимущество, позволяя им получить доступ к богатому круглогодичному источнику жира и белка. Распространение этой мутации вместе с адаптацией объясняет, почему это так распространено в Европе, Восточной и Северной Африке, на Ближнем Востоке.

В современной Монголии традиционные пастухи получают более трети ежедневных калорий из молочных продуктов. Они разводят семь видов млекопитающих, получая разнообразные сыры, йогурты и другие ферментированные молочные продукты, в том числе спирт, сделанный из кобыльего молока. И все же 95% этих людей страдают непереносимостью лактозы. Если сейчас некоторые люди страдают от этого, то как же тогда древние люди могли пить молоко?

Чтобы найти ответ, команда ученых проанализировала человеческие останки с шести мест в северной Монголии, которые принадлежали к культуре Дир-Стоун-Хиригсуур (с 1300 по 900 годы до нашей эры). Исследователь MPI-SHH Шеван Вилкин взял зубной камень - твёрдую пластинку, которая накапливается на зубах, - из девяти скелетов и протестировал её на ключевые белки.

Учёные обнаружили на древних зубах остатки молочных продуктов, однако ДНК-тест показал, что у их прежних обладателей была непереносимость лактозы.

Современные монголы переваривают молочные продукты, используя бактерии для усваивания лактозы, превращая молоко в йогурт и сыр, и другой богатый набор молочных продуктов, неизвестных в западной диете. Древние скотоводы, возможно, приняли аналогичные стратегии.

Генетики, которые когда-то рассматривали лактозную стойкость и молочные процессы, как тесно связанные, возвращаются к чертежной доске, чтобы понять, почему адаптация распространена и, по-видимому, выбрана для некоторых отдельных видов молочных продуктов, но совершенно отсутствует в других. «Почему вообще существует естественный отбор, если уже есть культурное решение?» - спрашивает Йоахим Бюргер, генетик из Университета Йоханнеса Гутенберга в Майнце, Германия.

«Контроль и манипулирование микробами - основа всей этой трансформации, - говорит Кристина Уиннер, ученый из MPI-SHH. - Существует интенсивный контроль над микробами внутри и снаружи их тел, что позволяет им и употреблять молочные продукты».