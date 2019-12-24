24.12.2019, 22:45
Дрон, работающий на спирте, смог продержаться в воздухе 12 часов
ИА «Ореанда-Новости». Дрон, работающий на спирте, находился в воздухе ровно 12 часов, сообщает издательство South China Morning Post.
Разработкой нового вида дронов занимались учёные из Даляньский институт химической физики в Китае под руководством Чжана Венью. Новая модель функционирует на метаноле. Научные сотрудники уже провели испытания разработки и отметили, что дрон смог побыть все рекорды. Он находился в воздухе ровно 12 часов.
Вес нового аппарата не превышает 15 килограммов, он состоит из 4 винтов, на каждом из которых расположен топливный элемент. Беспилотник получил название FY-36. Стоит отметить, что по словам китайских учёных, батарея на спирте способна высвобождать почти в 70 раз больше энергии, чем стандартный аккумулятор. А скорость движения может достичь 90 километров в час.
Разработкой нового вида дронов занимались учёные из Даляньский институт химической физики в Китае под руководством Чжана Венью. Новая модель функционирует на метаноле. Научные сотрудники уже провели испытания разработки и отметили, что дрон смог побыть все рекорды. Он находился в воздухе ровно 12 часов.
Вес нового аппарата не превышает 15 килограммов, он состоит из 4 винтов, на каждом из которых расположен топливный элемент. Беспилотник получил название FY-36. Стоит отметить, что по словам китайских учёных, батарея на спирте способна высвобождать почти в 70 раз больше энергии, чем стандартный аккумулятор. А скорость движения может достичь 90 километров в час.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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