Разработкой нового вида дронов занимались учёные из Даляньский институт химической физики в Китае под руководством Чжана Венью. Новая модель функционирует на метаноле. Научные сотрудники уже провели испытания разработки и отметили, что дрон смог побыть все рекорды.Вес нового аппарата не превышает 15 килограммов, он состоит из 4 винтов, на каждом из которых расположен топливный элемент. Беспилотник получил название FY-36. Стоит отметить, что по словам китайских учёных, батарея на спирте способна высвобождать почти в 70 раз больше энергии, чем стандартный аккумулятор.