ИА «Ореанда-Новости». «Почта России» и Уральский завод гражданской авиации запускаю совместный проект. В течение трёх лет компании начнут тестировать дроны, доставляющие почту.



Пока планируется ввести в использование почтовые беспилотники только на территории Свердловской области.



Испытания первых почтовых дронов уже начались. В июне этого года начнётся активная доработка проекта беспилотников, а уже в 2022 году ожидается их запуск и непосредственно использование.



Эти дроны самолетного типа смогут как доставлять почтовые грузы весом до 20 килограммов на расстояние до 1200 километров, так и совершать мониторинг местности с помощью фото- и видеоаппаратуры. Скорость полёта составит 150 километров в час, продолжительность — до восьми часов.



Планируется построить целую сеть региональных аэродромов, приспособленных для беспилотников.



Всего на проект потратят около 750 миллионов рублей.