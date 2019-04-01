ИА «Ореанда-Новости» В Москве в течение месяца прекратиться нашествие лис, об этом сообщил учёный-зоолог и телеведущий Николай Дроздов. Он рассказал, что лисы уйдут из города, когда в лесах появится корм для них – птицы, мыши. Он объяснил, что сейчас наступил самый голодный период для животных, когда после зимы им нечем питаться.

Дроздов также рассказал, как следует себя вести при встрече с лисой в городе, он напомнил родителям, что не стоит подпускать ребёнка к животному. Дикий зверь может быть разносчиком целого ряда заболеваний или же просто может укусить. Если же лиса настроена агрессивно, лучше как можно быстрее скрыться от животного, например в магазине или подъезде.

30 марта глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Кульбачевский заявил, что в столице зафиксировано нашествие лис. Он отметил, что лисы в большом количестве заходят в город последние два года.