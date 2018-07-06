ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С 16 июля прекращается трудовой контракт Центра подготовки космонавтов с Сергеем Рязанским, который дважды побывал на МКС. Продлять работу в Центре Рязанский не намерен, он выбрал другую работу. Ранее он совмещал два занятия, но пришёл к выводу, что нужно заниматься чем-то одним и сделал свой выбор не в пользу космоса.

С 2015 года космонавт совмещал работу с руководством в Российском движении школьников, теперь он намерен заняться созданием новой пионерии. Это огромная организация, которая занимается детьми во многих регионах страны, поэтому требуются командировки и частые встречи с другими педагогами. Со слов Рязанского, он видит себя в этом деле, у него самого четверо детей.

Рязанский был инструктором, испытателем и космонавтом первого класса группы инструкторов космонавтов. У него звание Героя России.

Первый его полёт в космос состоялся в 2013-м году, тогда он три раза выходил в открытый космос с опытным космонавтом Котовым. В первый выход они вынесли факел зимних Олимпийских игр в открытый космос.

Во время второго полёта на МКС с 28 июля по 14 декабря прошлого года Сергей Рязанский возглавил корабль «Союз-5» и одновременно был на нём и бортинженером, и лидером Российского движения школьников. В космосе он провёл 304 суток.

После возвращения с экспедиции, космонавт принял решение пройти курс реабилитации и завязать с карьерой. Он поблагодарил Центр подготовки космонавтов за сотрудничество и доверие.

Экс-космонавт намеревается написать сразу три книги, они будут о космосе, лидерстве в космосе. Одна книга будет текстовая, рассказывает космонавт, а другая с фотографиями Земли. Третью книгу он посвятит космическому лидерству. Также в планах погрузится в общественную деятельность со школьниками.

Со слов Рязанского, он уже уверен, что будет скучать, но даже больше не по полётам, а подготовке к ним, когда царит особая атмосфера.



На видео ниже фото, которые сделал космонавт.



