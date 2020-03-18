ИА «Ореанда-Новости» . Один из двигателей ракеты-носителя «Falcon-9» отказал во время запуска спутников 18 марта. Как сообщил глава компании «SpaceX» Илон Маск, преждевременное отключение двигателя не помешало ракете взлететь и выйти на необходимую орбиту.

В полёте ракеты-носителя произошло непреднамеренное отключение одного из девяти двигателей.. По сообщению основателя организации в Twitter,Он также отметил, что до следующего запуска специалисты компании проведут тщательное расследование по данному факту и установят причину самовольного отключения механизма.