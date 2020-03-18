18.03.2020, 17:33
Двигатель ракеты «Falcon 9» выключился при запуске спутника
ИА «Ореанда-Новости». Один из двигателей ракеты-носителя «Falcon-9» отказал во время запуска спутников 18 марта. Как сообщил глава компании «SpaceX» Илон Маск, преждевременное отключение двигателя не помешало ракете взлететь и выйти на необходимую орбиту.В полёте ракеты-носителя произошло непреднамеренное отключение одного из девяти двигателей. Инцидент не помешал космическому аппарату взлететь и вывести на орбиту несколько спутников «Starlink» компании «SpaceX». По сообщению основателя организации в Twitter, огромную роль сыграло большое количество дополнительных двигателей, которые и позволили ракете не упасть. Он также отметил, что до следующего запуска специалисты компании проведут тщательное расследование по данному факту и установят причину самовольного отключения механизма.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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