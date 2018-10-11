ИА «Ореанда-Новости». Ранее мы сообщали, что 11 октября в 11:40 во время старта ракеты-носителя «Союз МС-10», который проходил с Байконура, случилась «авария носителя». Об этом сообщил диктор во время трансляции страта на сайте «Росоксмоса». Ракета должна была доставить космонавтов на МКС.



На данный момент известно, что экипаж «Союза» благополучно приземлился в Казахстане. Капитан экипажа россиянин Алексей Овичнин вышел на связь с поисковой командой.

В НАСА сообщили, что к месту приземления российских космонавтов направили поисково-спасательные команды. С экипажем всё хорошо, но вертолётам потребуется около 1,5 часа времени, чтобы добраться до региона, где приземлилась капсула.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президенту Владимиру Путину доложат всю необходимую информацию по ситуации с «Союзом». Анатолия Медведева и членов Кабмина также проинформировали об аварии.

Капсула с экипажем находится в 25 километрах от Жезказгана. Военные парашютисты десантировались к месту обнаружения космонавтов, но вертолёты ещё находятся в пути. Роскосмос сообщил, что создано аварийная госкомиссия по выяснению причины аварии. Она уже начала работу.

На данный момент изучается телеметрия.

Глава Роскосмоса Рогозин отметил, что службы спасения работают с первой секунды аварии, а «система аварийного спасения корабля Союз-МС сработала штатно. Экипаж спасён». Капсулу отстрелило автоматически.



Напомним, на борту ракеты-носителя «Союз МС-10» находились два человека – российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг. Они должны были спустя шесть часов (в 17:40 по московскому времени) присоединиться к МКС.

Первоначально команда должна была состоять из трёх человек, но одного заменили на продукты. Вместо него в «Союз» погрузили контейнер с провизией весом 62 килограмма.

В задачу российского космонавта на МКС входило расследование появления отверстия в обшивке МКС.