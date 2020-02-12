12.02.2020, 11:57
Эко-яхта за 645 миллионов долларов будет построена по заказу Билла Гейтса
ИА «Ореанда-Новости».Для одного из самых богатых людей мира, соучредителя Microsoft, Билла Гейтса построят эко-яхту. Судно будет работать на водородном топливе. По сообщению The Guardian, примерно через пять лет яхта будет готова для спуска на воду. Стоимость средства передвижения 645 миллионов долларов.
Строительством яхты займётся нидерландская фирма Sinot. Модель получила название Aqua. Судно длиной 112 метров будет состоять из пяти палуб. Оно сможет вместить до 14 гостей и 31 члена экипажа одновременно. На яхте расположатся тренажерный зал, студия йоги, салон красоты, массажный кабинет, вертолетная площадку и бассейн.
Основным отличием яхты Билла Гейтса станет генератор энергии. В трюме разместят два 28-тонных блока с жидким водородом. Водород будет смешиваться с кислородом, давая энергию. Судно сможет развить скорость до 17 узлов (30 км/ч). А единственным побочным веществом от переработки топлива станет вода.
Напомним, что соучредителя Microsoft, состояние которого оценивается в 118 миллиардов долларов, известен своей страстью к яхтами. Однако, до этого момента у Билл Гейтс не было собственного судна.
Строительством яхты займётся нидерландская фирма Sinot. Модель получила название Aqua. Судно длиной 112 метров будет состоять из пяти палуб. Оно сможет вместить до 14 гостей и 31 члена экипажа одновременно. На яхте расположатся тренажерный зал, студия йоги, салон красоты, массажный кабинет, вертолетная площадку и бассейн.
Основным отличием яхты Билла Гейтса станет генератор энергии. В трюме разместят два 28-тонных блока с жидким водородом. Водород будет смешиваться с кислородом, давая энергию. Судно сможет развить скорость до 17 узлов (30 км/ч). А единственным побочным веществом от переработки топлива станет вода.
Напомним, что соучредителя Microsoft, состояние которого оценивается в 118 миллиардов долларов, известен своей страстью к яхтами. Однако, до этого момента у Билл Гейтс не было собственного судна.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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