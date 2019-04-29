ИА «Ореанда-Новости». Более 41 тыс. жителей Соединённого Королевства собрал Лондонский марафон 28 апреля. Когда его участники пробежали 23 мили, организаторы дали им воду в пищевых капсулах из экстрактов морских водорослей вместо обычной пластиковой тары. Такая инициатива была призвана уменьшить огромное количество образующихся пластиковых отходов.

В сообщении CNN говорится, что таким образом организаторы марафона хотели сократить количество использованных пластиковых бутылок на 200 тыс. Капсулы из морских водорослей Ooho, изготовленные лондонским стартапом Skipping Rocks Lab, могут быть дешевле в производстве, чем пластик, а тонкая мембрана, образующая капсулу, съедобна и безвкусна.

«Мы используем в производстве строительные блоки из морских водорослей», - рассказал в интервью американской телекомпании один из основателей стартапа Родриго Гарсиа Гонсалес. Конечный продукт разлагается в природе в течение шести недель, если не употреблять их в пищу, в то время как разложение пластиковой бутылки займет 450 и более лет. Это был первый раз в мире, когда бегуны на длинные дистанции утоляли жажду таким образом.

«Марафон является важным этапом в популяризации нашего экологического продукта», - отметил Гонсалес. Пищевые капсулы из экстрактов морских водорослей предназначены для людей, которые находятся в движении, для спортсменов и посетителей музыкальных фестивалей. Они могут быть заполнены различными жидкостями.