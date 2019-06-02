ИА «Ореанда-Новости» . Снижение способности чувствовать запахи – явление нередкое. Причины могут быть самые разные: пожилой возраст, вирусные заболевания, травмы головы, наследственные нарушения. Ухудшение способности к восприятию запахов часто необратимо и способы лечения этой проблемы, к сожалению, не особо эффективны.

Предложенный американскими учёными подход восстановления обоняния с помощью стволовых клеток, вероятно, сможет помочь возобновить эту важную для человека функцию независимо от причин нарушений. Для проверки своих предположений Бредли Гольдштейн с коллегами из Медицинской школы Леонарда Миллера Университета Майами использовали генетически модифицированных лабораторных мышей. Животные не могли чувствовать запахи: генетические изменения значительно уменьшили количество так называемых ресничек на поверхности обонятельных нейросенсорных клеток. Эти реснички очень важны для нормального "улавливания" запахов.

Учёные попытались вернуть подопытным животным обоняние, закапывая в их носовую полость капли, содержащие базальные клетки. В сущности, это стволовые клетки обонятельного эпителия. Их задача восполнять постаревшие или повреждённые обонятельные клетки. Эксперты предполагали, что вводя такие клетки извне, они смогут "вырастить" новые полноценные функциональные обонятельные нейросенсорные клетки эпителия в полости носа.

После проведения терапии мыши прошли обонятельный тест. Выяснилось, что животные, получавшие лечение стволовыми клетками, реагируют на неприятный запах. Далее учёные установили, что стволовые клетки превратились в обонятельные и начали приживаться. Важно отметить, что никаких признаков развития опухолей на протяжении всего исследования у животных выявлено не было. А значит, такое лечение потенциально безопасно. Результаты научной работы опубликованы в открытом доступе в журнале Stem Cell Reports.