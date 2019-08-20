Так, первой в списке самой вредной обуви идёт обувь на шпильках. Врачи рекомендует носить их только по особым случаях. Для повседневной жизни подойдёт каблук около шести сантиметров.Кроме того, вредна также и обувь на плоской подошве, например, шлёпанцы и угги. Такую обувь нужно носить только в специальных местах, например, на пляже или в бане, уверен врач.Специалист заметил, что носить надо обувь, которая плотно держит пятку и носок. Ноги не должна «болтаться» внутри. Опасна для здоровья слишком узкая обувь, а также на размер меньше.