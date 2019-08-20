20.08.2019, 16:33
Эксперт назвал вредную для здоровья обувь
ИА «Ореанда-Новости». Остеопат Владимир Животов рассказал, какая обувь может навредить здоровью, пишет «АиФ».
Так, первой в списке самой вредной обуви идёт обувь на шпильках. Врачи рекомендует носить их только по особым случаях. Для повседневной жизни подойдёт каблук около шести сантиметров.
Кроме того, вредна также и обувь на плоской подошве, например, шлёпанцы и угги. Такую обувь нужно носить только в специальных местах, например, на пляже или в бане, уверен врач.
Специалист заметил, что носить надо обувь, которая плотно держит пятку и носок. Ноги не должна «болтаться» внутри. Опасна для здоровья слишком узкая обувь, а также на размер меньше.
Так, первой в списке самой вредной обуви идёт обувь на шпильках. Врачи рекомендует носить их только по особым случаях. Для повседневной жизни подойдёт каблук около шести сантиметров.
Кроме того, вредна также и обувь на плоской подошве, например, шлёпанцы и угги. Такую обувь нужно носить только в специальных местах, например, на пляже или в бане, уверен врач.
Специалист заметил, что носить надо обувь, которая плотно держит пятку и носок. Ноги не должна «болтаться» внутри. Опасна для здоровья слишком узкая обувь, а также на размер меньше.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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