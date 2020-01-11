ИА «Ореанда-Новости». Диетолог-нутрициолог рассказала, почему не стоит начинать рабочую неделю с разгрузочных дней.

По мнению диетолога-нутрициолога Арины Скромной, переход от новогодних застолий к разгрузочным дням может оказаться вреднее, чем само пиршество. Резкий переход к голоду нанесёт вред здоровью и фигуре. Об этом Скромная рассказала радио Sputnik.

По словам диетолога, вместо резких ограничительных разгрузочных дней или «монодиет» на яблоках или кефире, лучше просто вернуться к своему обычному питанию. Конечно, небольшие ограничения не повредят, однако не стоит голодать целыми днями или неделями.

Скромная также отметила, что лучше всё же отказаться от сладких десертов и напитков. Лучше перекусить фруктами, чем снова нагружать организм тортами и пирожными.