ИА «Ореанда-Новости» Любителей принимать слишком горячую ванну поджидает опасность в виде ряда заболеваний, об этом рассказал обладатель статуса «Московский врач», заведующий отделения помощи на дому поликлиники № 121 Василий Фролов в беседе с агентством городских новостей «Москва».

По словам эксперта, горячие ванны могут спровоцировать проблемы в сердечно-сосудистой системе, а также ускорить процесс старения кожи. В воде, температура которой доходит до 40 градусов, не рекомендуется лежать дольше пяти минут, если же вода в ванне до 35 градусов, то время водных процедур можно увеличить до 15 минут.

Ежедневные ванны лучше заменить душем, но и тут эксперт предлагает соблюдать ряд необходимых правил. Так, по словам медика, лучше ограничить использование жёсткой мочалки до двух-трёх раз в неделю, так как из-за сильного трения на коже могут появиться микротравмы. Предпочтение лучше отдать мягким очищающим гелям для душа. После душа необходимо тщательно вытираться полотенцем, особое внимание нужно уделить ногам, чтобы не допустить появления грибка.