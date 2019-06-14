ИА «Ореанда-Новости» Под действием синего света, который излучают гаджеты, кожа стареет быстрее, утверждают эксперты. Об этом пишет medinfo.ua.

Как заявила косметолог Сьюзен Майу, синий свет негативно влияет на дерму – слой, где образуется гиалуроновая кислота, а также коллаген и эластин – формирующие эластичность кожи элементы. Синий свет разрушает процесс синтеза этих веществ, и дерма становиться тоньше. Поэтому специалисты не рекомендуют проводить много времени перед экранами смартфонов.