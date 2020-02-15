ИА «Ореанда-Новости» . Борис Шустов, научный глава астрономического института, оценил угрозу, исходящую от пролетающего мимо планеты космического тела. По словам эксперта, астероид не представляет никакой опасности.

Специалисты оценили размеры небесного тела в 990 метров. Астероид должен максимально приблизиться в Земле сегодня, 15 февраля. Несмотря на немаленький диаметр и большую скорость, астероид не должен представлять опасности для планеты, поскольку пролетит от неё на дистанции, равной 15 расстояниям от Земли до Луны.

Шустов объяснил, что данное событие в астрономии считается рядовым, хотя и крайне интересным с научной точки зрения.