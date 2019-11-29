29.11.2019, 12:04
Эксперт рассказал, в каких сферах можно будет применять квантовые компьютеры
ИА «Ореанда-Новости». Научным руководителем Всероссийского научно-исследовательского института им. Духова Александром Андрияшем было сказано, что, если квантовый компьютер создадут, его будут использовать для создания лекарства от ВИИ и онкологических заболеваний. Также эксперт заявил о том, что квантовые компьютеры будут влиять на развитие военной техники и вооружения.
Эксперт заявил, что квантовые компьютеры повлияют на подходы к ведению войн. Он заявил, что сегодня "квантовая гонка" становится национальным приоритетом ведущих государство. По его словам РИА Новости, она набирает все большие обороты.
Кроме того, Андрияш сказал о том, что возможности квантовых компьютеров будут направлены на поиск лекарств от различных болезней. Он отметил, что квантовый компьютер сможет просчитывать огромное количество вариантов и синтезировать нужную молекулу.
Также он сказал о том, что с созданием квантового компьютера может появиться множество полезных решений, как это было в случае с освоением космоса и атомного проекта.
Эксперт заявил, что квантовые компьютеры повлияют на подходы к ведению войн. Он заявил, что сегодня "квантовая гонка" становится национальным приоритетом ведущих государство. По его словам РИА Новости, она набирает все большие обороты.
Кроме того, Андрияш сказал о том, что возможности квантовых компьютеров будут направлены на поиск лекарств от различных болезней. Он отметил, что квантовый компьютер сможет просчитывать огромное количество вариантов и синтезировать нужную молекулу.
Также он сказал о том, что с созданием квантового компьютера может появиться множество полезных решений, как это было в случае с освоением космоса и атомного проекта.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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