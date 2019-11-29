Также эксперт заявил о том, что квантовые компьютеры будут влиять на развитие военной техники и вооружения.Эксперт заявил, что квантовые компьютеры повлияют на подходы к ведению войн. Он заявил, что сегодня "квантовая гонка" становится национальным приоритетом ведущих государство. По его словам РИА Новости, она набирает все большие обороты.Кроме того, Андрияш сказал о том, что возможности квантовых компьютеров будут направлены на поиск лекарств от различных болезней. Он отметил, что квантовый компьютер сможет просчитывать огромное количество вариантов и синтезировать нужную молекулу.Также он сказал о том, что с созданием квантового компьютера может появиться множество полезных решений, как это было в случае с освоением космоса и атомного проекта.