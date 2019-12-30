30.12.2019, 11:15
Эксперт высказала своё мнение относительно способов ускорения обмена веществ
ИА «Ореанда-Новости». Позиция британских специалистов, которые заявили, что поможет улучшить работу пищеварительного тракта и ускорить метаболизм соблюдение водного баланса, была поддержана Мариной Ваулиной - врачом-диетологом. На эту тему Марина Ваулина побеседовала с журналистами "Вечерней Москвы".
Диетолог отметила, что при приёме перед едой воды с лимоном разгонятся разгоняется организм. По словам специалиста, вода с лимоном подготавливает организм к приему пищи. Солёные и жирные продукты, а также алкоголь, напротив, задерживают в организме жидкость.
Также способна разогнать метаболизм даже небольшая зарядка, а куриные яйца помогут улучшить состояние мышечной ткани. Диетлог сказал, что содержащийся в куриных яйцах белок уменьшает жировые ткани.
Врач посоветовала есть варёные яйца, а перед тем, как лечь спать, выпивать стакан молока или употреблять творог.
Диетолог отметила, что при приёме перед едой воды с лимоном разгонятся разгоняется организм. По словам специалиста, вода с лимоном подготавливает организм к приему пищи. Солёные и жирные продукты, а также алкоголь, напротив, задерживают в организме жидкость.
Также способна разогнать метаболизм даже небольшая зарядка, а куриные яйца помогут улучшить состояние мышечной ткани. Диетлог сказал, что содержащийся в куриных яйцах белок уменьшает жировые ткани.
Врач посоветовала есть варёные яйца, а перед тем, как лечь спать, выпивать стакан молока или употреблять творог.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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