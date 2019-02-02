ИА «Ореанда-Новости» Эксперт заявил, что предсказаниям сурка о предстоящей весне не стоит верить, как и другим народным приметам, которые прогнозируют погоду.

Такое заявление сделал профессор Университета Джорджа Вашингтона, специалист по изменению климата и Арктике Николай Шикломанов в интервью РИА Новости.

По словам эксперта, погоду можно предсказать лишь на короткий срок, не более двух недель, узнать, какая погода будет в дальнейшем, просто невозможно.

При этом специалист отметил, что не ко всем природным явлениям стоит относиться со скептицизмом, так, например, некоторые из них действительно могут указывать на изменение погодных условий. Например, низкий полёт ласточек действительно предвещает скорую грозу, но эта примета имеет логичное объяснение, так как из-за повышенной влажности воздуха насекомые, за которыми охотятся птицы, начинают летать ниже, соответственно ласточки, чтобы поймать их, опускаются ближе к земле.

А вот с долгосрочными приметами это не работает, например, невозможно определить, какой урожай соберут осенью, на основании погоды в день Ивана Купала.

В США 2 февраля в городе Панксатони в штате Пенсильвания традиционно отмечается «День сурка». В этот день сурок по имени Фил вылезает из своей норки, если он увидит свою тень, то весна наступит ровно через шесть недель. Если день пасмурный, и тени зверёк не увидит, то считается, что весна будет ранней.

Сегодня в 7:25 Фил вылез из своего домика и увидел тень – весна наступит через несколько недель.

Традиция узнавать у сурка о скором приближении весны существует с 1887 года, с того времени сурок предсказывал погоду 132 раза.

День сурка приобрёл всемирную известность после выхода на экраны одноимённого фильма с Биллом Мюрреем и Энди Макдауэлл, по сюжету главный герой всё время проживает один и тот же день – день, когда у сурка узнают предсказание о приходе весны. В этом году кинолента отмечает юбилей – 25 лет.



