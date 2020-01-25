ИА «Ореанда-Новости». Специалист заявил, что китайские медики располагают необходимыми препаратами для лечения нового типа коронавируса.

Глава специальной комиссии Госкомитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшань сообщил, что у китайских медиков есть несколько препаратов для борьбы с неизвестным видом пневмонии. Они будут использоваться в лечении нового коронавируса.

Чжун Наньшань отмечает, что эффективность этих препаратов требует дальнейшего наблюдения.

Специалист подчеркнул, что в Китае предпринимаются все меры предосторожности и предотвращения дальнейшего распространения вируса. Однако стоит прислушаться к рекомендациям медиков и не воспринимать болезнь легкомысленно.

На данный момент число заражённых вирусом достигло 1330 человек. Жертвами болезни стал заболевший.