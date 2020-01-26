ИА «Ореанда-Новости». Специалист предположил, когда эпидемия коронавируса пойдёт на спад.

Академик Китайской академии инженерных наук Вэнь Юймэй считает, что скоро эпидемия коронавируса должна пойти на спад. Специалист отметил, что причиной станет эффект мер, принимаемых китайскими властями. Мнение эксперта привело агентство Синьхуа.

Эксперт пояснил, что на данный момент увеличение заболевших наблюдается из-за тех, кто заразился вирусом двадцать дней назад. Меры, предпринимаемые для профилактики и предупреждения распространения вируса, должны дать эффект через двадцать дней.

Вирусолог также подчеркнул, что, в конце концов, человеческий организм сможет выработать иммунитет к этому вирусу, что приведёт к спаду эпидемии.