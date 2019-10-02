ИА «Ореанда-Новости». Пластик может быть безопасным, если использовать его правильно.

Пластиковая упаковка является одной из самых распространённых в мире. Она проходит тесты, безопасность подтверждается регламентом. В пластик упаковывают всё, что угодно, включая пищевую продукцию. Однако для этого материала важен уход и соблюдения условий эксплуатации.

Большинство видов пластика не предназначено для нагревания. Для разогревания в микроволновой печи на посуде обязательно должна присутствовать маркировка – знак с СВЧ-печью. Пластиковую посуду лучше не мыть в горячей воде, не оставлять возле источника тепла и под прямыми лучами солнца.

Более того, нельзя хранить пищевую продукцию и напитки в пластиковой таре, на которой нет специального знака (ножа с вилкой).