ИА «Ореанда-Новости». Независимые специалисты «Роскачества» рассказали, на что нужно обращать внимание при покупке моющего средства для детских вещей и как распознать маркетинговые уловки на упаковке товаров данной категории. По их словам,

Так, если уточнение «0+» или «для детей грудного возраста» отсутствует, то такой порошок можно использовать только для детей с 3–6 лет или старше. В составе безопасного для маленьких детей порошка должны содержаться поверхностно-активные вещества, перекисные отбеливатели, энзимы, а также фосфаты или фосфонаты, отмечает «РИА Новости».

По словам специалистов, часто производители вводят покупателей в заблуждение, нанося на упаковки надписи «гипоаллергенный состав» (на самом деле все составы должны быть гипоаллергенны), «на основе биоразлагаемых ПАВ» и другие. Эксперты призывают игнорировать недобросовестные маркетинговые ходы. Также потребителям напомнили, что стиральные порошки содержат энзимы, которые имеют срок годности, поэтому к моющим средствам с неограниченным сроком годности стоит относиться настороженно.

Независимые эксперты «Роскачества» также определили лучшую марку среди детских стиральных порошков. Среди отобранных для контроля образцов лучшим оказался порошок «Ушастый нянь». В ходе исследования специалисты проверили 22 детских стиральных порошка из девяти стран по 44 показателям качества и безопасности.

Все стиральные порошки соответствовали обязательным требованиям безопасности. Они не раздражают слизистую глаз и кожу, не вызывают интоксикации, не нарушают обмен веществ, а также не вызывают аллергии. Концентрация фосфорнокислых соединений оказалась в пределах нормы во всех товарах. Эксперты Роскачества протестировали, как детские моющие средства отстирывают моторное масло, пот, кровь, молоко, крахмал, чай и глину. Испытания проводились как в лабораторной машине, так и в бытовой. Отлично справились с удалением всех перечисленных пятен детские порошки «Аистенок», «Ушастый нянь», Free Time, Meine LIEBE и Tide. Что касается недостатков, то одним из главных оказался недовес. Эксперты выявили четыре таких случая. В упаковке товара Garden не хватало 7% порошка, Tobbi Kids — 4,6%, Babyline — 4,5% и BabySpeci — 4,3%.