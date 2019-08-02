ИА «Ореанда-Новости». Учёные из Смитсоновского института тропических исследований (STRI) в ходе исследования выяснили, как летучие мыши находят фиксированную добычу в темноте. Для этого они используют листья в качестве зеркал.

Летучие мыши ориентируются в космосе и охотятся, используя эхолокацию - излучая звуковые сигналы и регистрируя волны, отраженные от окружающих предметов. Долгое время считалось, что летучие мыши не могут быть обнаружены только путём эхолокации жертв (обычно насекомых), если они не двигаются.

Это создает трехмерную карту, которую летучие мыши используют для охоты и навигации. Плоский лист довольно сильно отражает звуковые волны, поэтому любое насекомое, сидящее на этом листе неподвижно, будет замаскировано этими отраженными волнами при приближении под любым углом менее 30 градусов. Учёные собрали полный полусферический 3D-профиль, чтобы узнать, как летучие мыши умеют находить насекомых.