ИА «Ореанда-Новости». Некоторые популярные в быту предметы оказались опасны для здоровья, пишут «Известия».



Так, на первом месте эксперты называют дезодоранты, так как в их состав входят парабены. Опасны также краски для волос и татуировок. Учёные отмечают, что у людей с татуировками риск развития рака кожи выше. Кроме того, вредны лаки для ногтей, в составе которых есть толуол, формальдегид и дибутилфталат.



Может оказаться опасной для здоровья и посуда из пластика. Особенно её не рекомендуется греть, так как при термическом воздействии из неё выделяется бисфенол-А, который также может стать причиной онкологического заболевания.