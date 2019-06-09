ИА «Ореанда-Новости» Основные причины для исчезновения человека с лица Земли назвали эксперты из британского маркетингового агентства Blueclaw. Специалисты назвали самыми главными угрозами для планеты эпидемии, ядерную войну, природные катастрофы, падение астероида.

Самая опасная эпидемия для населения планеты, по мнению учёных,- туберкулёз. При темпах, с которыми заболевание распространится сегодня, туберкулёз погубил бы сё человечество за 4812 лет.

Ядерная война последнее время стала более явной угрозой для людей, так эксперты подсчитали, что для того, чтобы уничтожить всё живое США пришлось бы произвести 5351 взрыв, а России — 4206.

Падение на планету астероида также включено в число наиболее опасных явлений для человечества. И хотя вероятность этого события низкая, специалисты NASA наблюдают за астероидами, которые могут приблизиться к Земле в будущем.

Также в список опасных явлений эксперты включили глобальное потепление. Так, через 2136 лет температура поднимется на 44 градуса, и жизнь на планете станет непригодной, а воды Мирового океана затопят сушу.