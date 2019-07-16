ИА «Ореанда-Новости» . Роскачество и Международная ассамблея организаций потребительских испытаний опубликовали результаты исследования антивирусных программ для операционных систем Windows и Mac. В исследовании участвовали как платные, так и бесплатные образцы, в общей сложности 35 программ 19 производителей.

Эксперты проверяли способность антивирусов противостоять угрозам с помощью самых свежих версий вредоносных программ. Тестировалась как работа в реальном времени, так и сканирование в режиме «по требованию». Также в оценке учитывалось удобство пользования и потребление ресурсов, говорится в пресс-релизе.

Лучшим антивирусом для Windows был признан Bitdefender Internet Security; бесплатная версия той же программы заняла третье место, так как она почти так же хорошо защищает, но не имеет многих полезных функций. Второе место занял ESET Internet Security (он же оказался одним из самых удобных в пользовании). Четвертое место получил Norton Security Deluxe, пятерку лидеров замкнул Avast Free Antivirus.

Среди программ для Mac первым стал ESET Cyber Security Pro, вторым — Kaspersky Internet Security (этот антивирус был лучшим по защите и удобным, но потерял баллы из-за потребления ресурсов), третьим стал Bitdefender Antivirus for Mac. Также в пятерку вошли G Data Antivirus for Mac и Norton Security Deluxe.

Встроенная система защиты у Windows улучшила свои позиции, у Mac во второй раз подряд заняла последнее место в рейтинге.

Напомним, накануне Роскачество рассказало о главных признаках телефонного мошенничества. Подозрительными были названы требования назвать код с обратной стороны банковской карты или из смс, сообщения о мошеннических действиях со счётом и просьбы никому не говорить о звонке.