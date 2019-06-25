ИА «Ореанда-Новости» . Эксперты «Росконтроля» проверили, из чего на самом деле сделан яблочный мармелад и насколько он полезен для здоровья. Результаты исследования были опубликованы во вторник, 25 июня, на сайте организации.

Всего экспертизу прошли образцы шести брендов: «Ударница», «Азовская кондитерская фабрика», «Ваш выбор», «Белевский мармелад», «Пират-мармелад» и «Каждый день». Последний образец попал в «чёрный список» из-за обнаруженных в составе синтетических красителей тартразина (Е102) и синего блестящего FCF (133), хотя в составе был указан натуральный краситель хлорофиллин.

При этом производитель мармелада «Ваш выбор» честно написал, что его продукт содержит консервант — сорбиновую кислоту и краситель ­­— зеленый S (Е142). Остальные образцы синтетических красителей и консервантов не содержат.

Лучшим по итогам теста был признан «Белевский мармелад», в составе которого оказалось довольно большое количество яблочного пюре (33 %). В остальных образцах фруктов практически не обнаружено. Лишь в яблочных кольцах «Пират-мармелад», согласно маркировке, содержание концентрата яблочного сока менее 2 %.

«Все тестируемые продукты соответствуют требованиям безопасности по содержанию токсичных элементов и микробиологическим показателям. Микробная обсемененность отсутствует, дрожжей и плесеней нет», — отмечается в результатах исследования.

«Росконтроль» — частная организация, не имеющая отношения к государственной системе контроля качества. Как писали «Известия», у предпринимателей регулярно возникают вопросы к методам оценки продуктов, которые практикует компания. Кроме того, бизнесмены жалуются на то, что им нередко предлагают провести повторные экспертизы за деньги, а также на сложности с защитой своей репутации в суде, из-за того что в состав организации входит множество юридических лиц.