ИА «Ореанда-Новости». Специалисты в сфере здорового питания назвали лучшую диету наступившего года.

Эксперты в сфере здорового питания, диетологи, нутриционисты и учёные рекомендовали лучшую диету 2020 года. Ею оказалась средиземноморская диета, которая, мо мнению специалистов, подходит для любых целей. Перечень самых популярных диет опубликовал порта U.S. News & World Report.

Как оказалось, средиземноморская диета считается одной из лучших программ для питания больных диабетом. Она также является довольно лёгкой в исполнении. Авторы рейтинга заявляют, что это в принципе одна из самых лёгких диет. Она состоит из низкого потребления красного мяса, сахаров, насыщенных жиров, а также содержит много орехов и других полезных продуктов.



