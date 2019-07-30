ИА «Ореанда-Новости». Учёные рассказали о напитках, которые помогут нормализовать повышенное давление без лекарств, пишет издание «Актуальные новости».



Так, первым в списке идёт зелёный чай, в котором много антиоксидантов, поддерживающих работу сосудов. Кроме того, напиток из лепестков розы оказывает на организм двоякое воздействие, то есть может повышать и снижать давление.



А вот холодный каркаде подходит гипертоникам, однако в горячем виде от него начнётся гипертензия. Отмечается также, что для снижения давления подходят свежие ананасовый и свекольный соки. Однако врачи рекомендуют перед употреблением напитков проконсультироваться со специалистом.