11.06.2019, 18:30
Эксперты назвали неожиданные причины возникновения диабета
ИА «Ореанда-Новости». Специалисты из Американского общество питания назвали неожиданные причины развития диабета второго типа.
Так, по словам экспертов, диабет может развиться при употреблении продуктов, в которых много витамина B12. К таким продуктам относится, например, говяжья печень.
Кроме того, специалисты пришли к выводу, что повысить риск развития этого заболевания может и неправильная последовательность приема пищи. Так, сначала советуют есть овощи, а потом переходить к гарниру и мясу. Эксперты также рекомендуют делать так, чтобы половина тарелки состояла из зелёных продуктов.
Так, по словам экспертов, диабет может развиться при употреблении продуктов, в которых много витамина B12. К таким продуктам относится, например, говяжья печень.
Кроме того, специалисты пришли к выводу, что повысить риск развития этого заболевания может и неправильная последовательность приема пищи. Так, сначала советуют есть овощи, а потом переходить к гарниру и мясу. Эксперты также рекомендуют делать так, чтобы половина тарелки состояла из зелёных продуктов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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