Так, по словам экспертов, диабет может развиться при употреблении продуктов, в которых много витамина B12. К таким продуктам относится, например, говяжья печень.Кроме того, специалисты пришли к выводу, что повысить риск развития этого заболевания может и неправильная последовательность приема пищи. Так, сначала советуют есть овощи, а потом переходить к гарниру и мясу. Эксперты также рекомендуют делать так, чтобы половина тарелки состояла из зелёных продуктов.