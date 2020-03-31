ИА «Ореанда-Новости». Инфекционист Сергей Вознесенский заявил, что слабый мороз и высокая влажность увеличивают устойчивость коронавируса к выживанию, пишут «Известия».



Специалист отметил, что в тёплое время года влажность понижается, а вирус погибает быстрее.



При этом отмечается, что учёные заявили, что вирус боится температуры от плюс 23 градусов. В этой температуре он погибает за «пару часов».