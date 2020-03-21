ИА «Ореанда-Новости» . Специалисты считают, что морская капуста является наиболее эффективным продуктом для снижения риска заражения вирусными инфекциями. Этот продукт способствует укреплению иммунной системы за короткий промежуток времени, сообщил доктор медицинских наук и глава научно-исследовательского самарского института диетологии Михаил Гинзбург.

Доктор отметил, что морская капуста или ламинария не является особо популярным продуктом среди жителей России, но в сезон повышенного риска заражения вирусами россиянам следует обратить на неё внимание. Морская капуста стимулируют развитие иммунитета, в частности, в антибактериальной и противовирусной сфере, а также способствует устранению хронической усталости за счёт большого содержания йода.

Употреблять данный продукт, по мнению Гинзбурга, для наибольшего эффекта необходимо несколько раз в неделю в любом виде.