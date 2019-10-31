ИА «Ореанда-Новости». Врачи заявили, что повторный разогрев некоторых продуктов может быть крайне вреден для организма, пишет «Мир 24».



Так, не надо повторно разогревать яйца, так как в них образуются токсины и канцерогены, которые становятся провокаторами онкологии. Кроме того, эксперты также не рекомендуют неоднократно разогревать мясо – после повторной обработки оно становится тяжёлой пищей.



Медики также отметили, что не стоит разогревать картофель, свеклу и грибы. При многократном разогреве эти продукты теряют свои полезные качества.