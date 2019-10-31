31.10.2019, 17:03
Эксперты назвали продукты, которые нельзя разогревать повторно
ИА «Ореанда-Новости». Врачи заявили, что повторный разогрев некоторых продуктов может быть крайне вреден для организма, пишет «Мир 24».
Так, не надо повторно разогревать яйца, так как в них образуются токсины и канцерогены, которые становятся провокаторами онкологии. Кроме того, эксперты также не рекомендуют неоднократно разогревать мясо – после повторной обработки оно становится тяжёлой пищей.
Медики также отметили, что не стоит разогревать картофель, свеклу и грибы. При многократном разогреве эти продукты теряют свои полезные качества.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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