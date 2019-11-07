Так, отмечается, что при артрите будет полезен сладкий картофель или батат. В нём много бета-каротина, витаминов и антиоксидантов. Кроме того, полезны будут и бананы, которые богаты фолиевой кислотой, витаминами группы В6 и С. Эти вещества помогут уменьшить боль.Яблоки и манго также помогут справиться с признаками этого заболевания. Много полезных жиров есть в грецких орехах – они уменьшат воспаление в организме. Сообщается также, что соевые продукты и лосось эффективны для уменьшения боли, которая вызвана артритом.