08.10.2019, 20:51
Эксперты назвали продукты, которые вымывают кальций из организма
ИА «Ореанда-Новости». Нутрициолог Анна Ивашкевич объяснила, какие продукты способствуют вымыванию кальция из организма человека, пишут «Аргументы и факты».
Так, среди таких продуктов оказались кофе, пальмовое масло, сладости и газировка. Кроме того, отрицательно на балансе кальция сказывается и голодание.
А вот наполняют организм этим элементом ряженка, творог, кефир, апельсины, хурма и бобовые. Специалист напомнила, что кальций чрезвычайно важен для сердечно-сосудистой системы.
Так, среди таких продуктов оказались кофе, пальмовое масло, сладости и газировка. Кроме того, отрицательно на балансе кальция сказывается и голодание.
А вот наполняют организм этим элементом ряженка, творог, кефир, апельсины, хурма и бобовые. Специалист напомнила, что кальций чрезвычайно важен для сердечно-сосудистой системы.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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