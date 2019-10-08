Так, среди таких продуктов оказались кофе, пальмовое масло, сладости и газировка. Кроме того, отрицательно на балансе кальция сказывается и голодание.А вот наполняют организм этим элементом ряженка, творог, кефир, апельсины, хурма и бобовые. Специалист напомнила, что кальций чрезвычайно важен для сердечно-сосудистой системы.