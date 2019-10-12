ИА «Ореанда-Новости». Специалисты назвали продукты, в которых много белка, и которые могут заменить мясо, пишет «Medical Note».



Учёные заявили, что регулярное употребление красного мяса может привести к различным заболеваниям, поэтому они советуют насыщать организм белком и с помощью других продуктов.



Так, много белка содержится в бананах, картофеле, брокколи, брюссельской капусте, шпинате и спарже. Кроме того, следует обратить внимание на тофу и дикий рис. Кроме того, эксперты советуют добавить в рацион гречку, овсянку и зелёный горошек.



Эксперты рекомендуют употреблять белок спустя 30 минут после тренировки, когда он будет усваиваться лучше всего.