ИА «Ореанда-Новости» Учёные назвали пять способов, которые помогут замедлить старение организма и продлят молодость. О выводах экспертов пишет Медикфорум.

Во-первых, специалисты советуют сохранять высокий уровень физической активности. У пожилых людей, которые регулярно выполняют упражнения выше иммунитет, а уровень холестерина ниже.

Во-вторых, учёные советуют включить в рацион продукты с содержанием клетчатки. Для улучшения работы мозга и пищеварения следует употреблять в пищу фрукты, овощи и цельнозерновые злаки.

Для поддержания мышечной массы необходимо есть белок, в среднем 25-20 г белка за один приём пищи. Для этого можно добавить к привычному рациону орехи, молоко, бобовые и нежирное мясо.

Ещё одним важным фактором для продления молодости является отказ от вредных привычек – курения и употребления алкоголя. Помимо этого, специалисты советуют не пренебрегать прогулками на свежем воздухе, так как организм получает витамин D.