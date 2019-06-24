ИА «Ореанда-Новости». Специалисты рассказали, какие сорта рыбы особенно полезны для организма.



Так, треску и тунца отнесли к диетическим сортам. В них много белка, жиров и углеводов. Кроме того, треска также помогает снизить уровень холестерина и улучшает метаболизм.



Эксперты также отмечают полезные свойства палтуса – в нём много аминокислот, которые влияют на выработку серотонина и меланина. А вот в лососевых рыбах много кислот, которые сохраняют красоту и молодость.



Также эксперты рекомендуют камбалу, укрепляющую иммунитет и являющуюся афродизиаком. Для тех, кто худеет, подойдет карп, так как он способен восполнить дефицит кальция и серы.